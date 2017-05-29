Завершена реконструкция головного участка Калужского шоссе

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Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершён. Движение транспорта в понедельник было запущено от МКАД до деревни Сосенки. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.

На калужском шоссе завершено строительство одного из самых сложных участков. Вместо двух полос, у водителей для движения теперь будет пять. Причем в каждом направлении, отмечает "ТВ Центр".

"Шоссе являлось одной из самых проблемных автодорог в Москве. Мы работаем по трем этапам полной реконструкции этого направления. Первый этап - это тот, участок, на котором мы находимся: от МКАДа до деревни Сосенки - всего 24 километра дорог, 10 искусственных сооружений запускается в строй", - сказал Сергей Собянин.

Четыре с половиной километра, десятки сложных инженерных сооружений, несколько эстакад, подземные надземные пешеходные переходы, жители находящихся рядом населенных пунктов защищены специальными шумоизоляционными экранами.

Новый участок Калужского шоссе проложен в обход деревни Сосенки. Раньше водителям, чтобы проехать через этот населенный пункт, требовалось до получаса. Теперь по новому скоростному шоссе им понадобится всего несколько минут. Немалую роль магистраль сыграет в развитии присоединенных территорий. Жители Новой Москвы в перспективе будут обеспечены целой сетью общественного транспорта.

"Мы не забываем об общественном транспорте, есть выделенные полосы для автобусов. Помимо этого, мы приступаем к строительству метро, которое свяжет эти районы с центром Москвы. Мы работаем над поперечными связками на Бутово, на Киевское направление. Так что обустройство Новой Москвы ведется, создаются новые офисы, новые промышленные предприятия, новые жилые районы. Москва развивается", - заявил Собянин.

Работы на главной транспортной магистрали впереди еще немало. Один из самых сложных объектов - транспортная развязка на пересечении с Московской кольцевой. Реконструкция там осложнена плотной застройкой и невозможностью остановить движение. Затем основные усилия дорожников будут направлены на заключительный этап реконструкции. В 2018 году Калужское шоссе будет полностью обновлено и станет основой транспортного каркаса Новой Москвы.

Андрей Сидоренко, Максим Панкин, Олег Лапшов. "ТВ Центр".