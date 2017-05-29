В Москве завели дело после сожжения поклонного креста у монастыря

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Московская полиция разыскивает вандалов, которые изрубили и подожгли деревянный Поклонный крест у Спасо-Андроникова монастыря. Крест был установлен в наши дни на месте уничтоженного в советское время чудотворного колодца. К нему верующие приходили за исцелением на протяжении нескольких веков.

Святое место в центре столицы напоминает пепелище. Под покровом ночи неизвестный попытался уничтожить православную реликвию - крест, воздвигнутый неподалёку от Андроникова монастыря, передает "ТВ Центр".

Крест пытались не просто сжечь, но изрубить на щепки. Об этом свидетельствуют многочисленные следы. От полного уничтожения деревянную конструкцию спасла лишь грамотная работа плотников, чьими руками она создавалась.

"Техническая проблема. Крест пропитан специальным средством, который не дал ему сгореть, а так это было бы, видимо, по их замыслу, очень ярким перфомансом, как это любят делать те, кто протестует против религии сегодня", - сказал глава московского общественного движения "Восстановление Андроникова монастыря" Сергей Карнаухов.

Чьим "протестом" был этот акт вандализма, выясняет полиция. После обнаружения следов надругательства над святыней, священнослужители немедленно обратились в правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания подозреваемого", - сообщил дежурный офицер пресс- службы ГУ МВД по Москве Алексей Шапкин.

Настоятель Спасского собора - древнейшего на территории Андроникова монастыря - рассказывает: это уже не первое посягательство на святыню. Пару месяцев назад на деревянной конструкции были обнаружены следы поджога. Тогда ее удалось отреставрировать. Четырехметровый крест является не просто православным символом, а особой реликвией для верующих. По преданию, он воздвигнут на том самом месте, где находился святой колодец, вырытый самим Андроником - основателем и первым настоятелем монастыря.

В исцеляющую силу этого места и этого креста верят многие православные. Они приходят к нему с молитвой. Надругательство над святыней уже вызвало волну возмущения. В монастыре заявляют, что намерены добиться рассмотрения этого преступления в особом порядке.

Елена Сахно, Максим СидоренкО, Тимур Аскаров, "ТВ Центр".

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