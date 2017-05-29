Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отменой рейсов в "Домодедово"
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и отменой рейсов в столичном аэропорту Домодедово. в понедельник не смогли вылететь по расписанию 27 авиарейсов.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и отменой рейсов в столичном аэропорту "Домодедово". Об этом сообщает "ТВ Центр".
"Сложившаяся ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - отметили в ведомстве. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили.
Ранее сообщалось, что в "Домодедово" задержаны и отменены 27 рейсов.
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