Антикварную посуду изъяли у пассажирки в "Шереметьево"

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Сотрудники таможни в "Шереметьево" изъяли у пожилой россиянки статуэтки, серебряные столовые приборы и посуду. Женщина пыталась ввезти антиквариат из Франции. Сама она утверждает, что купила эти "сувениры" на память о стране.

Москвичка везла на родину "сувениры" из Ниццы, но застряла на Шереметьевской таможне. Об этом сообщает "ТВ Центр". Потому что безделушки оказались не простыми. На рентгене таможенники обратили внимание, что в чемодане много похожих вещей. Багаж, разумеется, открыли и обнаружили статуэтки, серебряные столовые приборы, посуду и даже картину. Предварительная экспертиза показала: везла женщина антиквариат. Хотя сама она заверила, что купила всё сама, за собственные 1300 евро, на память о Франции. Если установят, что багаж пассажирки действительно представляет культурную ценность, ей грозит лишение свободы до 7 лет по статье "Контрабанда".