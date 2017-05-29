Кудрин назвал условие для роста пенсии на 30%

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Повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить пенсию на 30%. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. По его мнению, многие пожилые люди согласились бы поработать на два-три года побольше.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что при повышении пенсионного возраста пенсия может вырасти на треть в течение шести лет, передает "Интерфакс".

"Нужен ряд реформ, в том числе повышение пенсионного возраста: лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию", - сказал Кудрин, добавив, что многие пожилые люди согласились бы на это.

Ранее глава ЦСР предложил сократить число пенсионеров на 9% за счет создания новой устойчивой системы. Она предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин, и до 65 лет у мужчин, с шагом по полгода в год, начиная с 2019 года. В результате этой меры число пенсионеров в нашей стране сократится до 38,52 миллиона человек.

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