В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору шашлыка

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В петербургском Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору и приготовлению правильного шашлыка. В ведомстве советуют тщательно провеять мясо перед покупкой, а также не добавлять в маринад кетчуп и майонез.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу призвало не покупать мясо для шашлыка в местах несанкционированной торговли, а также проверять дату его приготовления, пишет в понедельник "МИР 24".

Кроме того, в ведомстве советуют при покупке тщательно осматривать мясо. Несвежее будет липким, с неприятным запахом. При изготовлении маринада стоит использовать только натуральные продукты, при этом от добавления кетчупа и майонеза стоит воздержаться.

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