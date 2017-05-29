На "серой" линии московского метро запустили поезд "Россия - моя история"

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Новый тематический поезд "Россия - моя история" запустили на "серой" ветке столичного метро. Он посвящен одноименному историческому парку, работающему в павильоне №57 на ВДНХ.

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро запустили новый тематический поезд "Россия – моя история". Он посвящен одноименному историческому парку, работающему в павильоне №57 на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Это восьмой тематический поезд, который подготовлен с участием Российского военно-исторического общества. Он очень красивый и концептуальный. Здесь представлены государственные, военные и культурные деятели", - сказал председатель Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.

В оформлении нового состава используются иллюстрации и высказывания известных деятелей политики, науки, культуры и искусства. Внутри поезда пассажиры также могут познакомиться с изречениями императоров, писателей, поэтов и ученых.