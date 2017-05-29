Дерипаска назвал ложью статью о планах побега из России

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Статья в New York Times о планах бизнесмена Олега Дерипаски дать показания спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США в обмен на предоставление иммунитета является ложью. Об этом говорится в заявлении самого российского предпринимателя. По его словам, у него есть только доказательства того, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал ложью публикацию газеты New York Times, согласно которой он якобы предлагал спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса сотрудничество. Об этом говорится в заявлении предпринимателя, пишет "Ридус".

По его словам, единственной правдой в этой статье является тот факт, что он действительно хочет "помочь" демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину".

Также Дерипаска подчеркнул, что у него есть только доказательства того, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Бизнесмен отметил, что его адвокат вовсе не искал выход на представителей комитетов по разведке ни в палате представителей, ни в сенате. Напротив, это они связывались с его юристом в Вашингтоне.

Кроме того, он обратил внимание на то, что иммунитет никогда не являлся условием предоставления им "соответствующей информации и документов".

Ранее в мае издание New York Times опубликовало статью, согласно которой, Олег Дерипаска якобы предлагал спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса сотрудничество. Это было связано с расследованием приписываемых Москве попыток повлиять на ход предвыборной кампании в США в 2016 году.

Тем не менее, американская сторона отказала Дерипаске якобы в связи с тем, что одним из его главных условий дачи показаний стало требование предоставить ему иммунитет от судебного преследования.

До этого агентство AP сообщало, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт мог тайно работать на российского бизнесмена. Это было более 10 лет назад. Целью якобы было продвижение интересов руководства России. В ответ Дерипаска обвинил агентство в клевете и подал на него в суд.