Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими

Теги: Общество патриарх свадьба гомосексуализм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил с фашистскими законы "о так называемых гомосексуальных парах". По его мнению, когда законодательство разрывает связь с нравственностью, это вызывает миллионные протесты.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что принимаемые в некоторых странах законы об однополых браках идут вразрез "с нравственной природой человека". Об этом сообщает "Русская планета".

"К сожалению, в некоторых странах, на Западе стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека, с совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках", – сказал патриарх, отметив, что такие браки справедливо вызывают возмущение общественности, так же как в свое время и законы фашистской Германии.

Закон, разрешающий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, был принят во Франции в 2013 году.

Читайте также:

Патриарх Кирилл объяснил нападки на церковь

Патриарх Кирилл назвал "лайки" в соцсетях грехом тщеславия

Патриарх Кирилл поставил нравственность выше закона