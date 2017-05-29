Портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ атаковали хакеры

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В первый день проведения Единых государственных экзаменов хакерской атаке подвергся сайт онлайн-наблюдения за ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, на ход экзамена атаки не повлияли, все необходимые меры информационной безопасности предусмотрены.

Сайт онлайн-наблюдения за ходом Единых государственных экзаменов подвергся хакерским атакам в первый день проведения ЕГЭ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

"У нас такие атаки были - в частности, на портал smotriege.ru "Ростелекома". Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли. Все меры информационной безопасности предусмотрены", - сказал он.

Кравцов также обратился к организаторам хакерских атак. Он поинтересовался, зачем они это делают, и что хотят этим доказать. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что ЕГЭ - ответственное испытание в жизни выпускников, и посоветовал хакерам вместо попыток дестабилизации интернет-ресурсов самим стать наблюдателями, чтобы сделать Единый госэкзамен более прозрачным.