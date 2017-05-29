В России отзывают 30 тысяч автомобилей Citroen из-за ненадежного троса

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Росстандарт проинформировал об отзыве 30 тысяч автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4. Отзыв затрагивает автомобили, проданные с января 2011 года по июнь 2016 года. В дилерских центрах проверят крепление троса замка капота к обшивке.

В России пройдет программа добровольного отзыва автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4. Это 30 тысяч транспортных средств, реализованных с января 2011 года по июнь 2016 года.

"На транспортных средствах Citroen C4 хэтчбек/DS4 будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота", - говорится в сообщении Росстандарта.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте федерального агентства. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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