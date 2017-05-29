Путин и Макрон начали первые переговоры в Версале

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В Версале началась первая встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и откроют выставку, приуроченную к 300-летию поездки во Францию Петра I.

В Версале началась встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, передает "Интерфакс".

Макрон встретил Путина у входа во дворец. После церемонии фотографирования главы России и Франции отправились в Угловой кабинет, где началась их беседа в узком составе.

Ожидается, что президенты двух стран обсудят широкий спектр вопросов, а также осмотрят в королевском дворце выставку, приуроченную к 300-летию поездки во Францию Петра I.

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