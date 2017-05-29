В Германии не одобрили оружейную сделку США с Саудовской Аравией

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что сделка США и Саудовской Аравии по оружию не способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке. По его словам, военное соглашение Вашингтона с Эр-Риядом показало ошибочность данного пути, так как оружия в регионе уже предостаточно.

Сделка США и Саудовской Аравии по оружию не способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

"То, что США заключили с Саудовской Аравией гигантскую военную сделку, показывает, на каком ошибочном пути мы находимся, ведь если чего в регионе и предостаточно, так это оружия", - сказал он.

В свою первую зарубежную поездку президент США Дональд Трамп отправился на Ближний Восток. Итогом визита в Саудовскую Аравию стала крупнейшая военная сделка по поставке американского оружия на 350 миллиардов долларов.

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