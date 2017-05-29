На Москву обрушился ураган
Москву накрыло ураганом. Сильнейший ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в некоторых округах города. Во многих районах из-за этого пострадали автомобили. Кроме того, ветер срывает куски обшивки крыш с домов.
Москву накрыл ураган. По данным ТАСС, шквалистый ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в некоторых округах столицы. Из-за упавших деревьев повреждены автомобили.
Так выглядит сейчас Промышленный проезд в Филях #ураган #москва #ветер pic.twitter.com/gmujdhDqX7— Андрей Шишкин (@shishkinmoscow) 29 мая 2017 г.
По словам очевидцев, на востоке города ветром снесло детскую площадку. В районе Печатники жители отметили, что ураган разбросал мусорные контейнеры.
В #Свиблово прошёл #Ураган . #Ветер убойный pic.twitter.com/vdfrrnQpev— Valentin Murko (@glavkochegar) 29 мая 2017 г.
Также ветер срывает куски обшивки крыш с домов.
Пока курил упало два дерева, а перед лицом пролетела железная мусорка. Погодка шепчет. #ураганвмоскве #погдашепчет #ураган #uraganvmoskve pic.twitter.com/oEH6vhxgXp— John Crosman (@Jo_Crossman) 29 мая 2017 г.
Между тем, как передает Агентство "Москва", шквалистый ветер не повлиял на работу столичных аэропортов.
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