На Москву обрушился ураган

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Москву накрыло ураганом. Сильнейший ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в некоторых округах города. Во многих районах из-за этого пострадали автомобили. Кроме того, ветер срывает куски обшивки крыш с домов.

Москву накрыл ураган. По данным ТАСС, шквалистый ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в некоторых округах столицы. Из-за упавших деревьев повреждены автомобили.

По словам очевидцев, на востоке города ветром снесло детскую площадку. В районе Печатники жители отметили, что ураган разбросал мусорные контейнеры.

Также ветер срывает куски обшивки крыш с домов.

Между тем, как передает Агентство "Москва", шквалистый ветер не повлиял на работу столичных аэропортов.

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