Экс-кандидат в президенты США назвал Twitter главной проблемой Трампа

Бывший сенатор и один из экс-кандидатов на пост президента США от Республиканской партии Рик Санторум назвал главную ошибку Дональда Трампа на посту президента. По его мнению, администрация президента работала куда эффективней, если бы Трамп прекратил вести Twitter.

"Если ты твитишь каждый день, жалуешься на СМИ и на то, как к тебе относятся, ты только отвлекаешься и не выполняешь свою работу", - цитирует CNN слова экс-кандидата в президенты.

Он уточнил, что за девятидневную зарубежную поездку Трамп почти ничего не написал в Twitter. Это, по мнению Санторума, показало, что Трамп может нормально работать. Однако вернувшись в США, Трамп обрушился на СМИ за "фейковые новости" о своем зяте и советнике Джареде Кушнере.

The Fake News Media works hard at disparaging & demeaning my use of social media because they don't want America to hear the real story!