Ураган повалил деревья в резиденции Медведева
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Обрушившийся на Москву и Подмосковье ураган повалил несколько сосен в резиденции главы правительства России Дмитрия Медведева. Никто из участников совещания у премьер-министра не пострадал. Также остались целы их автомобили.
Несколько сосен высотой с трехэтажный дом оказались повалены шквалистым ветром в резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горках.
Как сообщает ТАСС, деревья рухнули на газон и одну из подъездных дорожек. Одна из сосен упала в двух метрах от служебной автостоянки. Также порывы ветра сломали два металлических флагштока.
Машины участников совещания у председателя правительства не пострадали. Сейчас рабочие стараются убрать сосну, перекрывшую подъездную дорожку.
Ранее стало известно, что на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Сильнейший ветер повалил деревья, а также легкие рекламные щиты в некоторых округах города. Пострадали автомобили. Кроме того, ветер срывал куски обшивки крыш с домов.
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