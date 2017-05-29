Жертвами урагана в Москве стали четыре человека

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В результате урагана в Москве погибли четыре человека. Как сообщил источник в экстренных службах, все жертвы стихии погибли от падения деревьев и конструкций. Один человек умер после того, как остановку общественного транспорта ветром вырвало из земли и отбросило в сторону пешеходов.

В результате урагана в Москве погибли 4 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"По данным медиков, от падения деревьев и конструкций в разных районах города погибли четыре человека", - сказал он.

За последние два часа в экстренные службы поступило более 150 обращений в связи с ураганом в Москве. В основном, речь шла о поваленных деревьях, конструкциях и поврежденных автомобилях.

Неблагоприятные погодные условия также вызвали затруднения в дорожном движении. В ГИБДД сообщили, что сотрудники ведомства готовы оказать помощь всем участникам движения и немедленно реагировать на затруднения.

"УГИБДД Москвы обращается ко всем водителями с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также строго выполнять предписания дорожных знаков", - отметили в управлении ГИБДД столицы.

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