Собянин выразил соболезнования семьям жертв урагана в Москве
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Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Москве в результате урагана. По его словам, пострадали более 40 человек. Между тем, СМИ сообщили о гибели восьми человек, однако СКР подтвердил только информацию о шести жертвах.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время урагана, обрушившегося на город. Также он написал в своем Twitter о более 40 пострадавших.
В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.
Кроме того, мэр города назвал прошедший ураган разрушительным и отметил, что из-за него упало несколько сотен деревьев в столице.
Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.
По данным "Интерфакса", число погибших уже возросло до восьми. Между тем, в Следственном комитете пока подтверждают только гибель шести человек.
"Сегодня в результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей столицы. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена остановка на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался", - сказала представитель СКР Юлия Иванова.
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