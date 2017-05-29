МИД Черногории вручил ноту протеста российскому послу

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Министерство иностранных дел Черногории вручило российскому послу Сергею Грицаю ноту протеста в связи с задержанием в московском аэропорту "Домодедово" депутата правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. Дипломату было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов.

Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста российскому послу Сергею Грицаю. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского правительства.

Ранее СМИ Черногории сообщили о задержании в воскресенье в московском аэропорту "Домодедово" депутата правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. В понедельник он был выдворен первым рейсом в Тиват.

"В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не были предоставлены элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье", - заявили в правительстве Черногории.

Российскому послу также указали на неприемлемое отношение к черногорскому дипломату, которому запретили вступать в контакт с депутатом. В МИД Черногории ожидают выяснения причин произошедшего, так как в данном случае было нарушено международное право и правило дипломатической коммуникации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила выдворение черногорского депутата тем, что Черногория присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. Российская сторона оставила за собой право на зеркальные меры. Захарова отметила, что черногорской стороне будут даны соответствующие разъяснения.

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