В Москве устраняют последствия мощного урагана

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В Москве 11 человек погибли и десятки пострадали в результате падения деревьев во время урагана. Ливень с сильным ветром, порывы которого достигали 28 метров в секунду, обрушился в понедельник днем на столицу. Ранее МЧС выпускало предупреждение о приближающейся непогоде. Сейчас последствия стихии ликвидируют коммунальные службы, они переведены на усиленный режим работы.

На кадрах, снятых всепогодной камерой "ТВ Центра", видно, как яркое солнце меньше чем за час затягивает облаками. Начинается сильный дождь, порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Этого с лихвой хватает, чтобы срывать крыши с домов или опрокидывать многотонные фуры. С корнем вырывает деревья, которые падают на детскую площадку.

Листы железа, словно бумага, пролетают на высоте башен "Москва-Сити". Ветер срывает рекламные вывески и билборды, которые на скорости врезаются в автомобили. Увернуться от столкновения удается далеко не всем. Водители вынуждены резко притормозить, чтобы не столкнуться с дорожным ограждением. Пластиковую конструкцию сносит сильным ветром, от порывов которого спрятаться на улице практически невозможно.

В центре города порывами ветра сорвало часть крыши здания Московского Кремля. Кроме того, в резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Подмосковье ураган повалил несколько сосен высотой с трехэтажный дом. А в интернете десятки роликов, на которых люди снимали непогоду своими смартфонами.

Сообщается, что в результате урагана погибли 11 человек. Упавшее дерево на ВДНХ задавило девушку. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. На Кировоградской улице в Москве порыв ветра вырвал из земли остановку и отбросил ее в сторону пешеходов. Один из них от травм скончался. Еще как минимум 50 человек в результате урагана пострадали. В МЧС обращаются к жителям центрального региона России с просьбой в ближайшее время не выходить на улицу.

Сообщается, что из-за урагана на время было ограничено движение электричек и поездов метро. Сейчас метрополитен и Московское центральное кольцо работают в штатном режиме. Более 100 населенных пунктов в Московской области остались без электричества. В них проживают 18 тысяч человек. В Люберцах упал башенный кран, а на Новорижском шоссе разрушена знаменитая пирамида.

Ураганный ветер свалил несколько сотен деревьев. Многие из них упали на тротуары или проезжую часть. В некоторых местах ветки еще и повредили линию электропередачи. Впрочем, об ухудшении погоды предупреждали заранее, у коммунальных служб было время подготовиться, как результат, уборка города уже началась.

Мэр столицы Сергей Собянин уже заявил, что принимаются все меры для ликвидации последствий стихии. По словам синоптиков, повторения такого штормового ветра в понедельник ожидать не стоит. Интенсивность атмосферного фронта пошла на убыль, хотя кратковременные дожди все еще возможны.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.