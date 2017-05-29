СБУ обвинила "Яндекс" в сборе персональных данных украинцев

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Бывший президент Украины Виктор Янукович требует, чтобы дело, которое возбудили против него киевские власти, рассматривалось только профессиональными судьями, так как присяжные ангажированы. Об этом заявил адвокат Януковича. В госизмене Киев обвиняет и российского инетрнет-гиганта "Яндекс". В его украинских офисах идут обыски. Обвинениями в измене грозят даже украинским артистам, выступающим в России.

Обыски в офисах "Яндекса" Служба безопасности Украины проводит одновременно в Киеве и Одессе. Изымают документы, допрашивают сотрудников, как позже пояснили, в рамках дела о государственной измене, передает "ТВ Центр". Компания якобы незаконно собирает и передает России персональные данные украинских граждан.

Ранее украинские чиновники официально заявляли: Россия может использовать сервисы "Яндекс Пробки" или "Навигатор" с целью планирования военного наступления. С 16 мая доступ к "Яндексу", Mail.ru, социальным сетям "Одноклассники" и в "В Контакте" на Украине официально запрещен. Однако предприимчивые пользователи через специальные интернет-сервисы этот запрет обходят, за что, по всей видимости, тоже имеют все шансы получить обвинения в госизмене.

Кстати, по этой же статье идет процесс в Оболонском районном суде Киева в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Он готов дать показания по видеоконференцсвязи из Ростова. Однако украинский суд почему-то отказывается направлять соответствующий запрос российской стороне. Адвокат Януковича считает: это заслуга лично генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова.

"Мы видим массированную атаку на судебную ветвь власти со стороны представителей правоохранительных ведомств. Мы видим методы, которыми эта атака осуществляется, путем прямых угроз поджога помещений судов, путем прямых угроз физической расправы в отношении судей", - рассказал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

В ситуации пообещал разобраться Высший совет правосудия страны. Дело, уверен адвокат, должны рассматривать профессиональные судьи, а не присяжные. Обвинительное заключение стоит отправить в прокуратуру на доработку, ведь никаких реальных аргументов в документе не приводится. Защита Януковича вполне обоснованно опасается и провокаций, в том числе со стороны радикалов. Правда, там сейчас не до политиков. Все силы брошены на борьбу с неугодными артистами.

Песня Светланы Лободы "Твои глаза" едва ли не из каждого приемника играет. Российского, подчеркнуто заявили радикалы, блокируя двери ночного клуба, где должен был состояться концерт певицы. Среди организаторов протеста - Сергей Стерненко, бывший лидер одесского отделения запрещенной в нашей стране организации "Правый сектор"

Толпу радикалы закидали дымовыми шашками и файерами. В полицию поступило три звонка - якобы ночной клуб заминирован. Концерт в итоге отменили. Точно также было с концертом Ани Лорак, а теперь радикалы грозят и Ивану Дорну. О том, что украинским артистам, выступающим в России, на родине устроили настоящую травлю, заявляет в соцсетях директор Лободы Нателла Крапивина.

Заслуженную артистку Украины предлагают лишить звания, петиция об этом размещена на сайте главы государства. В ситуации с сорванным концертом правоохранительные органы пообещали разобраться. Впрочем, работы у них много. Та же СБУ в понедельник отчиталась: в Закарпатье предотвратили покупку 16 школьных автобусов и одной пожарной машины у российского производителя, итоги тендера отменили, виновных накажут по всей строгости закона.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".