Как москвичи отреагировали на ураган в соцсетях
Теги: ураган соцсети жертвы москва Стихия
Обрушившийся на Москву в понедельник ураган унес жизни 11 человек, утверждают СМИ. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Но несмотря на весь ужас происходящего, москвичи, оказавшиеся во время разгула стихии на улице, не теряли чувства юмора в такой непростой ситуации и тут же выкладывали увиденное в соцсети.
Сильный ураган обрушился на Москву днем 29 мая. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, порывы шквалистого ветра усиливались до 28 метров в секунду, передает ТАСС. По его словам, сильный ветер еще может вернуться в столицу. Ураган возник из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.
По данным "Интерфакса", от урагана погибли уже 11 человек. Между тем, жители Москвы не перестают писать о разгуле стихии в соцсетях.
Вот как обстояли дела сразу после урагана у станции метро "Багратионовская" на западе Москвы.
#ураган #на Москву— Наташа_Vk (@Nat_Vk) 29 мая 2017 г.
Багратионовская. pic.twitter.com/By3Rr4yKDB
Последствия урагана на "Динамо".
Преступление и наказание.#ураган на Динамо pic.twitter.com/VrnUxVfu5L— Alex (@pa_lis) 29 мая 2017 г.
У жителей возникают проблемы с тем, чтобы добраться привычным путем до метро.
#ураган— Kotan���� (@aegyo13) 29 мая 2017 г.
Еле дошла до метро, страшно���� pic.twitter.com/ai4KAwz2G5
А где-то сорвало крышу
Московский #ураган— Ника Шульга (@nikochka_21) 29 мая 2017 г.
Не помню чтобы май когда-то был таким! pic.twitter.com/JAIYHAPaWq
Кто-то поведал о чудесном спасении.
Нехилый ураган в Москве ! В 5 метрах от меня упала часть крыши ...— Денис Ермаков (@Denis_Ermakov) 29 мая 2017 г.
А ещё говорят курение убивает... pic.twitter.com/bMNcSucgHz
Полет стульев не во сне, но наяву.
В Москве #ураган . Наблюдаю за миграцией стульев и дорожных ограничителей. pic.twitter.com/qJL7urfHIz— Shoggoth (@all_is_dust) 29 мая 2017 г.
Вся земля в упавших деревьях.
Падали громадные старые тополя и у соседнего дома сорвало кровлю. Ужас!#ураган #москва #новости #стихия pic.twitter.com/Vdp6Awt3u2— AKSIRIS_ART (@Aksiris_Art) 29 мая 2017 г.
Когда красота увиденного ужасает.
Скромное обаяние апокалипсиса #ураган pic.twitter.com/zEh7uUs1xN— Николай Дикобаев (@dikobaevn) 29 мая 2017 г.
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