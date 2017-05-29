Как москвичи отреагировали на ураган в соцсетях

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Обрушившийся на Москву в понедельник ураган унес жизни 11 человек, утверждают СМИ. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Но несмотря на весь ужас происходящего, москвичи, оказавшиеся во время разгула стихии на улице, не теряли чувства юмора в такой непростой ситуации и тут же выкладывали увиденное в соцсети.

Сильный ураган обрушился на Москву днем 29 мая. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, порывы шквалистого ветра усиливались до 28 метров в секунду, передает ТАСС. По его словам, сильный ветер еще может вернуться в столицу. Ураган возник из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.

По данным "Интерфакса", от урагана погибли уже 11 человек. Между тем, жители Москвы не перестают писать о разгуле стихии в соцсетях.

Вот как обстояли дела сразу после урагана у станции метро "Багратионовская" на западе Москвы.

Последствия урагана на "Динамо".

У жителей возникают проблемы с тем, чтобы добраться привычным путем до метро.

А где-то сорвало крышу

Кто-то поведал о чудесном спасении.

Нехилый ураган в Москве ! В 5 метрах от меня упала часть крыши ...

А ещё говорят курение убивает... pic.twitter.com/bMNcSucgHz — Денис Ермаков (@Denis_Ermakov) 29 мая 2017 г.

Полет стульев не во сне, но наяву.

Вся земля в упавших деревьях.

Когда красота увиденного ужасает.

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