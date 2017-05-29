Макрон намерен усиливать взаимодействие с Россией по Сирии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента России Владимира Путина за визит во Францию. Он также заявил о намерении усиливать взаимодействие с Москвой по Сирии.

В понедельник Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Это первое посещение Парижа главой иностранного государства после избрания Макрона на высший пост, передает "ТВ Центр".

Встреча началась во дворце Большой Трианон, расположенном в Версальском парке. Макрон встретил президента России у парадного входа, Владимир Путин приветствовал коллегу по-французски, после церемонии фотографирования президенты направились во дворец, по пути приветствуя журналистов.

Переговоры прошли уже без прессы, в узком составе. Они продолжились за рабочим завтраком, после чего главы государств вышли к прессе. Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы укрепить сотрудничество с Россией по урегулированию в Сирии, причем, вне международной коалиции. Без диалога с Москвой договариваться по важнейшим вопросам нельзя, признал президент Франции.