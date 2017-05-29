Путин и Макрон условились создать рабочую группу по борьбе с терроризмом

Теги: Политика путин терроризм макрон

Россия и Франция создадут рабочую группу по борьбе с терроризмом. Об этом договорились Эммануэль Макрон и Владимир Путин. По словам президента России, он, и его французский коллега сошлись во мнении, что борьба с терроризмом является важнейшей общей задачей на данный момент.

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать рабочую группу по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам российского президента, он, и его французский коллега сошлись во мнении, что борьба с терроризмом является важнейшей общей задачей на данный момент. Он отметил, что "создать некую рабочую группу, обменяться делегациями, которые могли бы посетить Москву и Париж" предложил Макрон.

"И в практическом плане наладить взаимодействие в борьбе с террористической угрозой, которая является чрезвычайно опасной как для нас, так и европейских стран, включая Францию", - заявил Путин.

При этом президент России подчеркнул, что бороться с терроризмом, разрушая государственность, нельзя, передает ТАСС. "Невозможно бороться с террористической угрозой, разрушая государственность в странах, которые и без того страдают от внутренних проблем и противоречий", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам своих переговоров с президентом Франции.

Также, по словам Путина, то, что объединяет Россию и Францию по сирийской теме, дает возможность интенсифицировать сотрудничество по этому вопросу. "Как известно, Франция вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии в рамках международной коалиции под руководством США. Насколько Франция самостоятельна в решении вопросов оперативного характера, это нам неизвестно, потому что это договоренности между союзниками и нас в это не посвящают", - сказал глава государства.

При этом президент России подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры почувствовали, что многие вещи ими оцениваются "примерно одинаково", хотя есть некоторые расхождения.

"Но, то, что нас объединяет, дает нам основания полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие. Я на это надеюсь", - сказал Путин.

Читайте также:

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Макрон намерен усиливать взаимодействие с Россией по Сирии

Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и КНДР