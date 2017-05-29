Путин пригласил Макрона посетить Россию

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном пригласил своего французского коллегу посетить Москву. Российский лидер отметил, что в ходе переговоров с Макроном они искали точки соприкосновения по ключевым международным вопросам.

Владимир Путин пригласил Эммануэля Макрона посетить Россию. Об этом сообщил "Интерфакс" с пресс-конференции по итогам встречи глав государств во Франции.

"Я хочу поблагодарить господина президента за приглашение. Он упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель, но, как известно, все делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве", - заявил Путин.

По словам российского лидера, Москва и Париж в настоящее время пытаются сблизить позиции по ключевым международным проблемам. Путин отметил восстановление товарооборота между странами. Президент России также рассказал, что в ходе переговоров с Макроном они искали пути и точки соприкосновения по основным международным вопросам.

"Мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае, попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", - подчеркнул Путин.

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