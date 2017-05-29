Число жертв урагана в Москве возросло до 11 человек

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В мэрии Москвы подтвердили, что число погибших в результате урагана в Москве возросло до 11 человек. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, за помощью в медучреждения обратились более 50 пострадавших, в том числе дети.

Число погибших в результате урагана в Москве возросло до 11 человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

"В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что за медицинской помощью обратились более 40 человек. Глава города выразил соболезнования родственникам погибших.

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