Молдавия выслала пятерых российских дипломатов

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Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Как отметил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин, соответствующий документ уже получен и изучается.

Пятеро российских дипломатов должны будут покинуть страну. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики, передает ТАСС.

"Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать", - заявил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Имена высылаемых дипломатов не называются, однако по данным "Интерфакса", среди них есть помощник военного атташе посольства России в Молдавии Александр Грудин. В марте 2017 года спецслужбы Молдавии публично обвинили его в вербовке, а также в получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, который был арестован 17 марта. Его обвинили в измене Родине и шпионаже.

В прошедшую пятницу аналогичное решение в отношении российских дипломатов приняли в Эстонии. Из страны было предписано уехать генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву. В российском МИД решение Таллина назвали враждебной, необоснованной и провокационной акцией.