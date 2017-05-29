Путин рассказал о точках соприкосновения России и Франции

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Внимание всей европейской общественности в понедельник приковано к визиту Владимира Путина во Францию. Президент России прибыл в Пятую республику по приглашению Эммануэля Макрона. Это первое посещение Парижа лидером иностранного государства после избрания нового главы государства.

Этот визит носит статус рабочего. Но во дворе Версальского дворца - красная дорожка, оркестр, почетный караул. Президент России - первый из числа зарубежных лидеров, кого новый глава Пятой республики приглашает в Париж, передает "ТВ Центр".

Пара секунд, чтобы фотографы успели запечатлеть рукопожатие, и Макрон с Путиным отправляются в "английский" кабинет Версаля. В истории двух стран у этого дворца особое место. Три века назад в Версаль с государственным визитом приехал Петр Первый. Положив начало дипломатическим отношениям России и Франции.

14 веков истории Франции – в обрамлении позолоты и мрамора. Галерея батальной живописи в Версале неизменно впечатляет посетителей. Но сегодня все внимание – на трибуны. После нескольких часов переговоров Владимир Путин и Эммануэль Макрон вместе ответят на вопросы журналистов.

А интерес к этой встрече у прессы колоссальный. Беседа с президентом Путиным, пишут накануне газеты, должна стать для самого молодого главы Пятой республики проверкой на прочность. Готов ли он, как заявлял в ходе предвыборной кампании, действовать в интересах Франции. Даже если союзники за океаном будут недовольны.

"Я могу сказать прямо - мы должны выстраивать совместные действия. Потому что, если не создавать для этого условий, мы не продвинемся в решении поднятых вопросов. Если у нас не будет честного и открытого диалога, который иногда может выявлять расхождение во взглядах, но который необходим, мы не продвинемся ни по украинскому, ни по сирийскому, ни по другим вопросам", - заявил Макрон.

"Мы сейчас занимались поиском путей, точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня, и, как мне кажется, мы их видим, мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае, попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", - отметил Путин.

Но планы Москвы и Парижа западных журналистов, кажется, интересуют куда меньше. Эммануэль Макрон в ходе предвыборной кампании заявлял об атаках на сайт его штаба российских хакеров. Обсуждали ли инцидент с президентом России - вопрос из зала.

"Вы спросили: говорят, что может быть вмешивались российские хакеры. Уважаемая коллега, ну как можно комментировать такие вещи. Говорят – кто говорит? На основании чего говорит? Непонятно. И второе. Может быть, российские хакеры. А, может быть, и нет. И на этом основании мы делаем какие-то выводы что ли. Ну, пресса может себе позволить делать какие бы то ни было выводы. Пресса для этого и существует, чтобы знакомить граждан с различными точками зрения", - указал Путин.

"После моего избрания президент Путин позвонил мне, чтобы поздравить меня с избранием. Я прагматик, и мы уже упомянули ряд вопросов. Я сказал, что хотел, он сказал также о том, что его беспокоит. Мы продвигаемся вперёд. Для меня важно обсуждать конкретные вопросы", - рассказал Макрон.

Но ведь Москва, уверены французские СМИ, на президентских выборах делала ставку на другого кандидата. Иначе зачем на встречу в Кремле приглашали Марин Ле Пен?

"Она регулярно в Москву приезжает. Я не считаю, что ее взгляды, касающиеся сохранения идентичности европейских народов, укрепления суверенитета европейских стран лишены всякого основания и являются бессмысленными. Я так не думаю. Моя позиция может не совпадать с другими моими коллегами, но я всегда выражал ее открыто", - сказал Путин.

Пути для укрепления сотрудничества Макрон и Путин в понедельник нашли сразу в нескольких направлениях. Тема борьбы с терроризмом на версальской встрече - номер один. После терактов в Париже Франсуа Олланд предложил Владимиру Путину план взаимодействия военных России и Франции. Но тогда до дела так и не дошло.

Париж признает роль Москвы в урегулировании сирийского кризиса. При этом, подчеркивает Макрон, западная коалиция готова вновь ударить по силам правительства, если посчитает его виновным в использовании химического оружия. Что, впрочем, союзники так и не доказали. Разрушением же государственного строя в очередной стране Ближнего Востока, отмечает в свою очередь российский лидер, терроризм точно не искоренить.

Как разрешить кризис на Украине - тоже обсуждали в деталях. Олланд был одним из инициаторов "нормандского формата". Макрон обещает работу "четверки" активизировать. Предложив лидерам встретиться и заслушать доклад представителей ОБСЕ. В отношении санкций позиция Парижа все та же. Их снимут только когда Москва добьётся выполнения минских соглашений. При том, что стороной конфликта не является.

Впрочем, даже в условиях санкций экономические связи крепнут. С российского рынка не ушла ни одна из пяти сотен французских компаний. А товарооборот между Францией и Россией за этот год уже вырос на четверть.

Укреплять договариваются и культурное сотрудничество. Президент вместе осматривают экспонаты выставки, посвящённой визиту Петра в Версаль. Камзол, изысканность которого удивила даже французских аристократов. Измерительные приборы - российский государь ходил по дворцу с линейкой. Гравюры, картины, гобелены. По образу французских в России потом появятся ткацкие мануфактуры.

В 1717 году Петр провёл во Франции несколько недель. А дипломатия всегда требует взаимности, отметил российский лидер. Пригласив Эммануэля Макрона посетить Москву. Из Версаля Владимир Путин отправляется в российский культурно-духовный центр. Президент должен был посетить его открытие осенью 2016 года. Но Франсуа Олланд тогда в последний момент фактически аннулировал приглашение в Париж.

Спустя полгода в центре уже работает выставочный комплекс, французские и русские дети посещают начальную школу. А православные верующие собираются на службы в кафедральном соборе Святой Троицы. Комплекс в самом сердце Парижа уже стал архитектурной достопримечательностью французской столицы. И монументальным свидетельством прочности связей двух стран.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.