Врио вице-мэра Красноярска погиб от падения с 17 этажа

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В Красноярске при падении с 17 этажа погиб вице-мэр города Юрий Парыгин. Следствие рассматривает многие версии, в том числе конфликты в семье.

В Красноярске исполняющий обязанности вице-мэра города, глава департамента муниципального имущества Юрий Парыгин погиб после падения с 17 этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Чиновник упал с окна лестничного пролета 17 этажа в Железнодорожном районе Красноярска. Он скончался на месте. Работающие на месте следователи рассматривают различные версии, в том числе конфликты в семье.

В марте 2017 года Парыгин, до этого возглавлявший Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, выиграл конкурс на должность вице-мэра, главы департамента муниципального имущества и земельных отношений города. Однако до этого момента он имел в названии своей должности приставку и.о., так как должен был быть утвержден на сессии Горсовета Красноярска в начале июня.