Президент Молдавии возмутился высылкой из страны российских дипломатов

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Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение в связи с высылкой из страны пятерых дипломатов. По его словам, данное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Додон также отметил, что скорее всего этот шаг был сделан по заказу Запада.

Президент Молдавии Игорь Додон возмутился решением правительства страны выслать пятерых российских дипломатов. Об этом глава государства сообщил агентству ТАСС.

"Я глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Это возмутительное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем", - заявил молдавский президент.

На своей странице в Facebook Додон предупредил власти Молдавии об опасности участия в политических играх Вашингтона и Брюсселя.

"Уверен, что они не понимают какую цену придется заплатить нашей стране, в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", - отметил Додон.

Ранее стало известно, что Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Как отметил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин, соответствующий документ уже получен и изучается. Имена дипломатов не назывались, однако, по некоторым данным, среди них есть помощник военного атташе посольства Александр Грудин.