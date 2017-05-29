Захарова назвала ситуацию с дипломатами в Молдавии парадоксальной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой дипломатов из Молдавии. По ее словам, ситуация парадоксальная, но показательная и демонстрирует развитие ситуации в этой стране.

Ситуация с высылкой российских дипломатов из Молдавии является парадоксальной, но показательной, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", - отметила дипломат.

Кроме того, она напомнила, что президент Молдавии Игорь Додон уже осудил эти, по его словам, "возмутительные действия".

Ранее Додон выразил возмущение в связи с высылкой из страны пятерых дипломатов. По его словам, данное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Кроме того, он отметил, что скорее всего этот шаг был сделан по заказу Запада.

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