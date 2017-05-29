Число пострадавших от урагана в Москве превысило 100 человек

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Число пострадавших в результате урагана в Москве превысило 100 человек. Погибли 11 человек. Пострадавшие доставлены в больницу. Порывы ветра в столице в понедельник достигали 28 метров в секунду.

Число пострадавших в результате урагана в Москве превысило 100 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Госпитализированы всего 105 человек. Погибших 11", - сказал он.

Ранее сообщилось, что за медицинской помощью обратились более 50 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

Порывы ветра в понедельник в Москве достигали 28 метров в секунду. МЧС выпускало предупреждение о приближающейся непогоде. В настоящее время последствия стихии ликвидируют коммунальные службы, они переведены на усиленный режим работы.

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