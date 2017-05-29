Власти Москвы выплатят компенсации семьям погибших от урагана

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В Москве 11 человек погибли и около сотни пострадали в результате падения деревьев во время урагана. Это самое большое число жертв стихии в столице за сто с лишним лет наблюдений. Ливень с сильным ветром, порывы которого достигали 28 метров в секунду, обрушился на город в понедельник днем.

На кадрах, снятых всепогодной камерой "ТВ Центра", видно, как яркое солнце меньше чем за час затягивает облаками. Начинается сильный дождь, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Этого с лихвой хватает, чтобы срывать крыши с домов или опрокидывать многотонные фуры. С корнем вырывает деревья, которые падают на детскую площадку.

Листы железа, словно бумага, пролетают на высоте башен "Москва-Сити". Ветер срывает рекламные вывески и билборды, которые на скорости врезаются в автомобили. Увернуться от столкновения удается далеко не всем. Водители вынуждены резко притормозить, чтобы не столкнуться с дорожным ограждением. Пластиковую конструкцию сносит сильным ветром, от порывов которого спрятаться на улице практически невозможно.

В центре города порывами ветра сорвало часть крыши здания Московского Кремля. Кроме того, в резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Подмосковье ураган повалил несколько сосен высотой с трехэтажный дом. А в интернете десятки роликов, на которых люди снимали непогоду своими смартфонами.

В МЧС обращаются к жителям центрального региона России с просьбой в ближайшее время не выходить на улицу. Сообщается, что в результате урагана погибли 11 человек. Упавшее дерево на ВДНХ задавило девушку. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев в Преображенском и в Измайловском районах. На юге Москвы, недалеко от станции метро "Пражская", порыв ветра вырвал из земли остановку и отбросил ее в сторону пешеходов. Один из них от травм скончался. Еще как минимум 105 человек в результате урагана пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник экстренно посетил НИИ имени Склифосовского, куда были доставлены самые тяжелые пострадавшие. Один человек с переломом бедра до сих пор находится в реанимации. Врачи заверяют: всем пациентам оказывается своевременная и квалифицированная помощь.

"Трагедия сама по себе - беспрецедентная. Она обусловлена тем, что ураган случился в самый час пик, в дневное время. Поэтому количество пострадавших такое большое. Завтра правительством Москвы будут приняты решения о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери. Трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", - заявил Собянин.

Сообщается, что из-за урагана на время было ограничено движение электричек и поездов метро. Сейчас метрополитен и Московское центральное кольцо работают в штатном режиме. Восстановлен привычный график следования трамваев и троллейбусов. В Московской области более ста населенных пунктов остались без электричества. В них проживают 18 тысяч человек. В регионе тоже есть пострадавшие. Два человека, включая 11-летнюю девочку, погибли. В Люберцах упал башенный кран, а на Новорижском шоссе до основания разрушена знаменитая пирамида.

Ураганный ветер свалил несколько сотен деревьев. Многие из них упали на тротуары или проезжую часть. В некоторых местах ветки еще и повредили линию электропередачи. Впрочем, об ухудшении погоды предупреждали заранее, у коммунальных служб было время подготовиться. Как результат, уборка города уже началась.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что принимаются все меры для ликвидации последствий стихии. Расстановку аварийных бригад и спецтехники произвели заранее и сейчас мобилизованы все коммунальные службы. Идет уборка деревьев, восстановление столбов, опор, поврежденных крыш и ограждений. Работы много, если понадобиться, восстанавливать город будут в круглосуточном режиме.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.