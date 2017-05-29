В Петербурге возбудили дело против стоматолога, удалившей 22 здоровых зуба

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Следователи Санкт-Петербурга устанавливают все детали шокирующего дела. Пациентке одной из частных клиник стоматолог удалила 22 здоровых зуба. На приёме пришедшая женщина пожаловалась на боль. Врач составила план лечения - срочная операции в ротовой полости и дальнейшее протезирование. Вскоре после лечения поставленные "мосты" развалились. За экзекуцию пострадавшая отдала почти 850 тысяч рублей.

Принося стоматологу пачки денег - в общей сложности почти миллион рублей - Нина Чижова была уверена: так дорого стоит ее сложное лечение. В итоге, вся жизнь превратилась в кошмар. Обратившись в клинику с серьезным диагнозом - дисфункция височных нижнечелюстных суставов - женщина лишилась почти всех своих здоровых зубов, передает "ТВ Центр".

"Она мне спилила все зубы, и все 22 живых зубах умертвила. Потому что не было контакта между зубами, и сейчас нет. И сейчас я понимаю, почему я не могла жевать, потому что у меня вывих челюсти", - рассказала пострадавшая.

Во рту у молодой женщины теперь даже не импланты - в десны вкручены сантиметровые штифты. Когда у пациентки начались сильные боли, врач сказала что это нормально, а оказалось, сознательно использовала, причем некачественно, самые дорогостоящие и самые агрессивные методы, которые применяют только в крайних случаях. Проще говоря, обычный перелом доктор вылечила ампутацией. Но выяснилось это лишь тогда, когда после нескольких месяцев страданий Нина обратилась к специалистам других клиник.

Если бы не эта коллекция справок, чеков и снимков, доказать врачебную ошибку, причем умышленную, было бы нереально, говорит Нина. Помогла профессиональная привычка хранить все документы, женщина - юрист. Сначала боролась за себя – думала, не повезло. Потом выяснилось: она такая не одна:

Стоматологическая клиника, где лечилась Нина Чижова, и не она одна, находилась в торговом центре, на окраине Петербурга. Работал в ней всего один человек: генеральный директор, он же главный врач, он же ведущий специалист. Это обстоятельство не смущало пациентов, ведь они приходили сюда не с улицы, не просто так, а по рекомендации ведущих специалистов одного из крупнейших государственных учреждений, которое специализируется именно на ортопедической стоматологии.

Сейчас на месте стоматологической клиники работает совершенно другая фирма. Владелица частной стоматологии клинику закрыла, всю документацию уничтожила, из Петербурга уехала. В отношении "врача от Бога" - именно так ее рекомендовали всем пациентам - возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Обвинение подозреваемой пока не предъявлено, так как следствию неизвестно, где именно она сейчас находится. Как рассказали пострадавшие пациенты, уезжая из Петербурга, жестокий стоматолог собиралась открыть свою фирму в каком-то другом городе.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.