Мэр Москвы назвал прошедший ураган беспрецедентным

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Прошедший 29 мая ураган в Москве был беспрецедентным по масштабу ущерба за последние годы, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, трагедия обусловлена тем, что произошла в дневное время. Также он заявил, что семьи погибших и пострадавших получат денежные выплаты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что семьи погибших и пострадавших из-за урагана, который обрушился на столицу 29 мая, получат денежные выплаты. Об этом глава города рассказал во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, передает "Интерфакс".

"В Москве произошли трагические события, в результате стихийного бедствия, от урагана погибли 11 человек и 70 человек серьезно пострадали", - отметил мэр города.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что трагедия, случившаяся в понедельник, беспрецедентна по масштабу ущерба за последние годы. "Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", - сказал Сергей Собянин.

Кроме того, мэр пообщался с пострадавшими, которые поступили в НИИ имени Склифосовского, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Как отметил заместитель директора НИИ имени Склифосовского по лечебной работе Сергей Столяров, изначально в больницу поступили 14 пострадавших. Сейчас девять из них отпущены домой, один - в реанимации и еще четверо - в клиническом отделении.

Между тем, по словам пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, размер выплат семьям погибших составит один миллион рублей.

Ранее 29 мая на Москву обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. МЧС выпускало предупреждение о приближающейся непогоде. Сейчас последствия стихии ликвидируют коммунальные службы, они переведены на усиленный режим работы.

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