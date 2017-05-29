21:40, 29 мая 2017

Гольфиста Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

Теги:  В мире  арест  сша  спорт  спортсмен

Американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде в городе Юпитер штата Флорида. Спортсмен провел около четырех часов в окружной тюрьме, прежде чем его отпустили.

Американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел в городе Юпитер в округе Палм-Бич штата Флорида. Вудса доставили в окружную тюрьму, где он провел около четырех часов, прежде чем его отпустили. В полиции не сообщили, связано ли его задержание с наркотиками или алкоголем.

41-летний гольфист не играл уже около четырех месяцев. Он выбыл до конца сезона в связи с восстановлением после четвертой перенесенной за последние годы операции на позвоночнике.

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