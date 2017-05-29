В Майами задержали мужчину за стрельбу из автомата Калашникова

Теги: полиция сша стрельба Происшествие

В американском Майами 30-летний мужчина устроил стрельбу из окна своего автомобиля. Он ранил одного человека и попал по двум машинам. На место происшествия прибыла полиция. В итоге злоумышленник начал с ней перестрелку, однако спустя какое-то время сдался.

Сотрудники полиции города Майами (США, штат Флорида) задержали человека, который в ночь на 29 мая открыл огонь из автомата Калашникова, а также вступил в перестрелку со стражами порядка. Об этом сообщает ТАСС.

Переполох устроил 30-летний мужчина по имени Хорвин Руиз. Он начал стрелять из окна своего автомобиля, когда ехал по одной из центральных улиц Майами. Из-за его действий пострадал один человек, также пули попали в две машины. После этого автомобиль Руиза врезался в дорожное ограждение. Он выскочил из машины и вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими.

Тем не менее, через некоторое время он сдался.

О том, почему мужчина открыл огонь, не сообщается. Вероятно, причиной стрельбы могла стать ссора между двумя людьми, отметил официальный представитель полицейского управление округа Майами-Дейд Даниэль Феррин.

В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении Руиза местными властями, в статусе потерпевших значатся восемь человек.