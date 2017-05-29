В Майами задержали мужчину за стрельбу из автомата Калашникова
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В американском Майами 30-летний мужчина устроил стрельбу из окна своего автомобиля. Он ранил одного человека и попал по двум машинам. На место происшествия прибыла полиция. В итоге злоумышленник начал с ней перестрелку, однако спустя какое-то время сдался.
Сотрудники полиции города Майами (США, штат Флорида) задержали человека, который в ночь на 29 мая открыл огонь из автомата Калашникова, а также вступил в перестрелку со стражами порядка. Об этом сообщает ТАСС.
Переполох устроил 30-летний мужчина по имени Хорвин Руиз. Он начал стрелять из окна своего автомобиля, когда ехал по одной из центральных улиц Майами. Из-за его действий пострадал один человек, также пули попали в две машины. После этого автомобиль Руиза врезался в дорожное ограждение. Он выскочил из машины и вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими.
Тем не менее, через некоторое время он сдался.
О том, почему мужчина открыл огонь, не сообщается. Вероятно, причиной стрельбы могла стать ссора между двумя людьми, отметил официальный представитель полицейского управление округа Майами-Дейд Даниэль Феррин.
В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении Руиза местными властями, в статусе потерпевших значатся восемь человек.