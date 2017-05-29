"Яндекс" ответил на обвинения Службы безопасности Украины

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Компания "Яндекс" опровергла информацию о том, что якобы передавала персональные данные украинских пользователей российским спецслужбам. В настоящее время компания консультируется с юристами, чтобы обеспечить защиту своей команды.

"Яндекс" не передавал личные данные украинских пользователей российским спецслужбам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса". Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении компании.

В "Яндексе" отметили, что данные всех пользователей сервисов являются анонимными. В компании подчеркнули, что для передачи данных правоохранительным органам существуют строгие законные процедуры. В частности, для этого требуется решение суда. Кроме того, сама компания должна счесть обоснованной такую передачу.

"Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", - говорится в заявлении.

В настоящее время компания консультируется с юристами. В "Яндексе" намерены предпринять все необходимые юридические действия для своей защиты.

В передаче данных украинских пользователей России компанию обвинила Служба безопасности Украины. В понедельник в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе прошли обыски. Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

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