Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийстве

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Россиянину Алексею Макееву, убившему мужчину после того, как на него 19 мая напали жители города Канкун в Мексике, предъявили обвинение. Накануне его выписали из больницы, где он несколько дней провел в реанимации.

Власти Мексики предъявили россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Мексике.

Россиянин, пострадавший в результате массовой драки с жителями Канкуна, в понедельник был выписан из больницы. Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме.

Макеев родился в Электростали. В Мексике он работал инструктором по дайвингу, ранее он занимался аналогичной работой в Египте. Макеев известен как автор роликов, на которых он грубо оскорбляет прохожих и снимает их реакцию.

Макеев подрался с группой мексиканцев, которые пришли к нему домой. Жители Канкуна решили устроить самосуд в ответ на оскорбительные видеоролики, которые россиянин записывал на улицах города.

В ходе драки у своего дома 19 мая он ранил ножом 19-летнего мексиканца, который в результате полученных травм скончался.

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