КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты

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Лидер КНДР Ким Чен Ын признал запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря успешным. По его словам, она точно поразила обозначенную цель. Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что в будущем оборонная промышленность КНДР достигнет еще больших успехов для того, чтобы ответить на провокации США.

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря был признан успешным, так как она точно поразила обозначенную цель. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытанием ракеты. Он распорядился сосредоточить усилия на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха. По словам главы Северной Кореи, впервые ракета такого типа демонстрировалась на военном параде в Пхеньяне.

Ки Чен Ын также выразил уверенность в том, что в будущем оборонная промышленность КНДР достигнет еще больших успехов для того, чтобы послать "набор подарков янки" в ответ на провокации США.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник запустила очередную баллистическую ракету. По данным Южной Кореи, она относится к типу "Скад" малой дальности. Дальность полета составила около 450 километров. Япония уже пригрозила КНДР новыми санкциями. В свою очередь, в российском МИД заявили, что наша страна осуждает новые ракетные пуски Северной Кореи.

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