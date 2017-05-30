Москва опровергла создание нового "секретного" канала связи с США

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В Москве считают абсурдной информацию о беседе между Джаредом Кушнером и Сергеем Кисляком о создании якобы зашифрованного канала между Белым домом и Кремлем. Ранее об разработке "специальной" связи писали американские СМИ.

Никаких переговоров о создании "секретного" канала между Москвой и Вашингтоном между советником президента США Джаредом Кушнером и российским послом в США Сергеем Кисляком не велось. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в дипломатических кругах России.

По словам собеседника газеты, в посольстве уже есть один закрытый канал связи для высокопоставленных сотрудников, он зашифрован. Это нормальная практика для каждой страны.

"Ну как вы себе представляете это? Приходит чиновник к послу иностранного государства и говорит: "Я очень люблю вашу страну, давайте создадим канал секретной связи?" Любого посла хватил бы инфаркт", - заявил экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

По словам дипломатов, этот вброс был сделан для того, чтобы "прикрыть абсолютно четкие политические и деловые интересы на Ближнем Востоке". Кроме того, Кушнер представляет деловые интересы не в России, а другом регионе – на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Кушнер и Кисляк якобы разговаривали о создании секретном канале связи между Москвой и Вашингтоном. Оппоненты Кушнера потребовали провести "проверку благонадежности". В ответ на это Дональд Трамп обвинил американские СМИ в создании фейковых новостей и заявил, что доверяет своему зятю.

Позже телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что не Кушнер, а русские предложили создать канал между администрацией Трампа и Кремлем. Речь шла о не постоянной связи, а только об однократных звонках для консультаций по Сирии.

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