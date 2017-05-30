В МЧС рассказали о последствиях урагана в Центральной России

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Ураган, который обрушился на центр России накануне, стал беспрецедентным по масштабам ущерба. По данным МЧС, стихия повалила более 6,5 тысячи деревьев, повредила почти 2 тысячи машин и кровли более 180 зданий. 300 населенных пунктов остались без света. Сильнее всего от урагана пострадала Москва.

На кадрах, снятых всепогодной камерой "ТВ Центра", видно, как яркое солнце меньше чем за час затягивает облаками. Начинается сильный дождь, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Этого с лихвой хватает, чтобы срывать крыши с домов или опрокидывать многотонные фуры, отмечает "ТВ Центр".

Листы железа, словно бумага, пролетают на высоте башен Москвы-Сити. Ветер срывает рекламные вывески и билборды, которые на скорости врезаются в автомобили. Увернуться от столкновения удается далеко не всем. Вот водители вынуждены резко притормозить, чтобы не столкнуться с дорожным ограждением.

В центре города порывами ветра сорвало часть крыши здания Московского Кремля. Кроме того в резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Подмосковье ураган повалил несколько сосен, высотой с трехэтажный дом. А в интернете десятки роликов, на которых люди снимали непогоду своими смартфонами.

Упавшее дерево на ВДНХ задавило девушку. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев в Преображенском и в Измайловском районах. На юге Москвы, недалеко от станции метро "Пражская" порыв ветра вырвал из земли остановку и отбросил ее в сторону пешеходов. Один из них от травм скончался.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского, куда были доставлены самые тяжелые пострадавшие. Один человек с переломом бедра до сих пор находится в реанимации. Врачи заверяют, что всем пациентам оказывается своевременная и квалифицированная помощь.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что принимаются все меры для ликвидации последствий стихии. Расстановку аварийных бригад и спецтехники произвели заранее и сейчас мобилизованы все коммунальные службы. Идет уборка деревьев, восстановление столбов, опор, поврежденных крыш и ограждений. Работы много, если понадобиться, восстанавливать город будут в круглосуточном режиме.