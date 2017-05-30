Осьминог пытался сбежать из Приморского океанариума. Видео

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Огромный осьминог пытался сбежать из Приморского океанариума. Побег 12-килограммового животного не удался — его заметили сотрудники и вернули на место.

Из Приморского океанариума едва не сбежал 12-килограммовый осьминог. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Любопытное животное, видимо, решило обследовать аквариум - сдернуло крепление и отправилось на прогулку. Но его быстро обнаружили и вернули на место. Специалисты объясняют — осьминоги могут проникнуть даже в самую маленькую щель, так как не имеют скелета. А этого сообразительного беглеца совсем недавно выловили водолазы у берегов острова Русский. Он находился на карантине и, похоже, заскучал.

В океанариумах мира бывали случаи таких невероятных побегов. Ни одно животное не пострадало. Осьминоги могут находится без воды и кислорода до 18 часов.