Теракт в Багдаде унес жизни 13 человек

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Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада возросло до 13 человек, десятки пострадали. Теракт произошел накануне у ресторана на одной из оживленных улиц.

В центре Багдада в результате теракта погибли 13 человек, еще 24 пострадали, передает "ТВ Центр". Взрыв в иракской столице прогремел накануне вечером рядом с магазином. По данным местных властей, взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле. На месте происшествия вспыхнул пожар, огонь уничтожил несколько машин, стоявших неподалеку. Ответственность за теракт уже взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в России, группировка "Исламское государство".

