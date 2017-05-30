Пьяная москвичка ранила мужа и угрожала ножом врачам скорой помощи

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Жительница Москвы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейной ссоры ранила своего мужа и угрожала ножом прибывшим ему на помощь врачам скорой помощи. Теперь женщине грозит обвинение в угрозе убийством.

Женщина с ножом в руке встретила сотрудников скорой помощи, приехавших помогать ее мужу. Теперь жительница Москвы может стать фигурантом дела об угрозе убийством, передает ТАСС со ссылкой на СК по Москве.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку. Они опрашивают медицинских работников.

Инцидент произошел вечером 29 мая в Зеленограде. Медики прибыли по вызову в одной из квартир для оказания помощи мужчине, которого жена во время ссоры ударила по голове. Женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, агрессивно встретила медицинских сотрудников, стала демонстрировать им нож и высказывать в их адрес угрозы убийством.

Один из медработников незамедлительно сообщил об инциденте в правоохранительные органы, женщину обезвредили сотрудники полиции.

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