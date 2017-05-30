Во вторник в Москве ожидается до 19 градусов тепла

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Предстоящим днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями и местами с небольшим дождем. Температура воздуха будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. В Подмосковье столбик термометра поднимется до плюс 19 градусов.

Во вторник в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами может пройти небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 19 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду", - говорится в сообщении.

При этом колебания основных метеоэлементов неблагоприятно скажутся на метеозависимых людях. В группе риска находятся те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, дискомфорт также могут испытывать люди, страдающие заболеваниями суставов и бронхолегочными болезнями.