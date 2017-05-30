Скончался бывший панамский диктатор Мануэль Норьега

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В Панаме скончался генерал Мануэль Норьега, фактически руководивший страной с 1983 по 1989 годы. Ему было 83 года. В 89-ом году он был свергнут в результате военного вмешательства США.

Бывший диктор Панамы Манэль Норьега скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Washington Post. Информацию о смерти панамского диктатора подтвердил на своей странице в Twitter президент страны Хуан Варела.

"Смерть Мануэля Норьеги закрыла главу нашей истории", - написал он.

Норьега руководил Панамой с 1983 по 1989 года. При этом он не занимал никаких официальных должностей. Был свергнут в результате военного вмешательства США. Обвинялся в массовых убийствах сторонников оппозиции и торговле наркотиками. В американской тюрьме Норьега провел 18 лет, после чего в 2010 году был экстрадирован во Францию, где суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. В 2011 году передан Панаме и помещен в одну из тюрем.