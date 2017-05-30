08:45, 30 мая 2017

Самолет с курсантами на борту разбился под Саратовом

Теги:  самолет  Происшествие  саратов

В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту. Во время захода на посадку произошла внештатная ситуация. Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет.

Обновление: в Минобороны прокомментировали инцидент. Один военнослужащий погиб, пятеро пострадали в результате аварии самолета Ан-26

В Саратовской области упал учебный самолет с курсантами на борту. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Валерия Радаева.

Инцидент произошел под городом Балашов. Самолет учебного центра совершал плановый тренировочный полет. Во время захода на посадку произошла внештатная ситуация.

Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет. По данным местного новостного портала, в результате авиапроисшествия несколько человек получили травмы.

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