Самолет с курсантами на борту разбился под Саратовом
Теги: самолет Происшествие саратов
В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту. Во время захода на посадку произошла внештатная ситуация. Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет.
Обновление: в Минобороны прокомментировали инцидент. Один военнослужащий погиб, пятеро пострадали в результате аварии самолета Ан-26
В Саратовской области упал учебный самолет с курсантами на борту. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Валерия Радаева.
Инцидент произошел под городом Балашов. Самолет учебного центра совершал плановый тренировочный полет. Во время захода на посадку произошла внештатная ситуация.
Официальной информации о погибших или пострадавших пока нет. По данным местного новостного портала, в результате авиапроисшествия несколько человек получили травмы.
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