Движение электричек на всех направлениях МЖД нормализовано
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На всех направлениях МЖД пригородные поезда следуют по расписанию. Накануне на столицу обрушился ураган, из-за чего электрички на ряде направлений шли с увеличенным интервалом.
Пригородные поезда на всех направлениях Московской железной дороги следуют по расписанию. Накануне из-за обрушившегося на столичный регион урагана электрички на ряде направлений шли с увеличенным интервалом. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЖД.
"Железнодорожники незамедлительно приступили к восстановительным работам, в ходе которых расчистили пути от упавших деревьев, устранили неполадки и открыли их для движения", - говорится в сообщении. Кроме того, были сняты с рейсов некоторые поезда, чтобы не допустить осложнения движения.
В пресс-службе отметили, что диспетчерский аппарат МЖД предпринял максимальные усилия для нормализации движения на всех направлениях и обеспечивания перевозки пассажиров в часы "пик".
Ранее 29 мая на Москву обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По последним данным, в результате стихии погибли 11 человек и более сотни пострадали. В настоящее время последствия урагана продолжают ликвидировать коммунальные службы, они переведены на усиленный режим работы.
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