Мэй заявила о возможности Brexit без сделки с ЕС

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Великобритания может выйти из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем. Лондон могут не устроить условия сделки, в таком случае нельзя идти ни на какие уступки, считает премьер-министр страны Тереза Мей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможности выхода страны из Евросоюза без заключения соглашения с блоком, передает телеканал Sky News.

"Мы будем вести переговоры, чтобы заключить правильную сделку, но, как я уже говорила, плохая сделка — это уже не сделка. Мы должны быть готовы выйти без соглашения", - заявила Мэй.

Она сообщила, что в данном случае необходимо поступать во благо страны, быть твердым и принципиальным политиком.

"И для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина, именно такой я и буду", - заключила премьер-министр.

Ранее об отказе переговоров с Брюсселем говорил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. По его словам, страны ЕС требуют огромные финансовые выплаты за выход из блока.

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